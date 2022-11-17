14 пострадавших: Зеленский показал момент ракетного удара по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с моментом ракетного удара по Днепру.



«Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий», — подчеркнул Зеленский.





По информации областной военной администрации, количество пострадавших из-за ракетного удара увеличилось до 14 человек. Все они находятся в больницах.



Также замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий удара по городу:

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