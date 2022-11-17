14 постраждалих: Зеленський показав момент ракетного удару по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео із моментом ракетного удару по Дніпру.



«Ось ще одне підтвердження із Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто та бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю та страждань», — наголосив Зеленський.





За інформацією обласної військової адміністрації, кількість постраждалих через ракетний удар збільшилася до 14 осіб. Усі вони перебувають у лікарнях.

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