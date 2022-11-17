В «Дії» на смартфоне можно получить выписку о месте жительства

В приложении «Дія» можно получить выписку о месте жительства. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации.



Бета-тестирование услуги в смартфоне успешно завершено, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов. Выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги. Например, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу.



С июня получить выписку можно на портале «Дія» за одну минуту. Теперь такая возможность появилась и в приложении.



Как получить выписку в смартфоне:

обновите приложение, в разделе «Услуги» выберите «Справки и выписки»;

выберите услугу «Выписка о месте жительства»;

нажмите «Заказать выписку».

Заявка будет обработана в течение нескольких минут. Если сведения найдены в реестре, можно скачать PDF-документ в течение 24 часов.