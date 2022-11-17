У «Дії» на смартфоні можна отримати виписку про місце проживання

У застосунку «Дія» можна отримати виписку про місце проживання. Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації.



Бета-тестування послуги у смартфоні успішно завершено, і тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів у кілька кліків. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садок або при оформленні на роботу.



З червня отримати витяг можна на порталі «Дія» за одну хвилину. Тепер така можливість з'явилася й у застосунку.



Як отримати виписку у смартфоні:

оновіть програму, у розділі «Послуги» виберіть «Довідки та виписки»;

виберіть послугу «Виписка про місце проживання»;

натисніть «Замовити виписку».

Заявка буде оброблена протягом кількох хвилин. Якщо відомості знайдені в реєстрі, можна завантажити PDF-документ протягом 24 годин.