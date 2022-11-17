«Нафтогаз» подтвердил повреждение газодобывающих объектов в результате российских обстрелов

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев подтвердил обстрел российским агрессором газодобывающей инфраструктуры «Укргазвидобування» на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба НАК.



«Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты УГВ оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас они оценивают последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших», - говорится в сообщении.



ГСЧС уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступая на Киевском международном экономическом форуме в четверг утром сообщил, в частности, об обстрелах газодобывающей инфраструктуры страны.