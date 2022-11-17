«Нафтогаз» підтвердив пошкодження газодобувних об'єктів внаслідок російських обстрілів

17 листопада 2022, 12:48

«Нафтогаз» підтвердив пошкодження газодобувних об'єктів внаслідок російських обстрілів

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев підтвердив обстріл російським агресором газодобувної інфраструктури "Укргазвидобування" на сході країни. Про це повідомляє прес-служба НАК.

 «Зараз відомо про кілька зруйнованих об'єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеня. Фахівці УГВ оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Нині вони оцінюють наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація про постраждалих», - йдеться у повідомленні.

 ДСНС вже ліквідувала пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.

 Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі у четвер вранці повідомив, зокрема, про обстріл газодобувної інфраструктури країни.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:43
Жителів окупованого Мелітополя окупанти виганяють із лікарень міста
14:25
У Маріуполі на рембазі окупантів пролунав вибух — Андрющенко
13:48
«ЛНР» не збирається евакуювати мешканців окупованої Луганщини
13:29
Маріупольських дітей змусять шити одяг для окупантів
11:52
У Маріуполі окупанти відкрили рух по тимчасовій переправі через Кальміус
10:18
Біля лінії розмежування в Запорізькій області через обстріли загинули двоє людей — ЗМІ
09:22
«ДНР» та «ЛНР» назвали кількість постраждалих від обстрілів за добу
23:18
«Прильоти» у центрі Донецька: пошкоджено гуртожиток
19:31
У «ЛНР» заявили про двох жертв обстрілів у Сватовому
18:57
Пушилін заявив, що окупована Донеччина отримуватиме воду з річки Дон
18:20
«ЛНР»: Одна людина загинула і двох поранено внаслідок обстрілу Зимогір'я
16:03
Окупанти добудували тимчасовий міст через Кальміус у Маріуполі
14:21
Армія РФ вивезла 40 жителів села на Луганщині у невідомому напрямку — ЦНС
12:31
Затримана заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонщини Катерина Губарєва
10:01
«ДНР»: Четверо поранених за минулу добу, один постраждалий сьогодні
Всі новини
15:27
Справа МН17: Перші висновки Гаазького суду
14:45
Часів Яр потрапив під обстріл, троє поранених
14:43
Жителів окупованого Мелітополя окупанти виганяють із лікарень міста
14:40
ДТЕК: Через масштабні руйнування відключення світла триватимуть по кілька днів
14:26
Російські війська випустили по Україні 18 крилатих ракет
14:25
У Маріуполі на рембазі окупантів пролунав вибух — Андрющенко
13:48
«ЛНР» не збирається евакуювати мешканців окупованої Луганщини
13:29
Маріупольських дітей змусять шити одяг для окупантів
13:25
Україна погодиться на транзит російського аміаку лише після обміну «всіх на всіх» — Зеленський
12:48
«Нафтогаз» підтвердив пошкодження газодобувних об'єктів внаслідок російських обстрілів
12:47
У «Дії» на смартфоні можна отримати виписку про місце проживання
12:24
Гайдай розповів про деокупацію та ситуацію на фронті на Луганщині
12:19
Кулеба закликав США поставити Україні ЗРК «Patriot»
12:13
Українські фахівці братимуть участь у розслідуванні падіння ракет у Польщі – Зеленський
11:52
У Маріуполі окупанти відкрили рух по тимчасовій переправі через Кальміус
Всі новини
ВІДЕО
Україна зазнала нової ракетної атаки Росії. Є постраждалі та руйнування
17 листопада, 11:00
«Прильоти» у центрі Донецька: пошкоджено гуртожиток
16 листопада, 23:18
Херсон звільнено: Україна продовжить наступ чи війну «заморозять» ►
16 листопада, 20:26

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама