«Нафтогаз» підтвердив пошкодження газодобувних об'єктів внаслідок російських обстрілів

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев підтвердив обстріл російським агресором газодобувної інфраструктури "Укргазвидобування" на сході країни. Про це повідомляє прес-служба НАК.



«Зараз відомо про кілька зруйнованих об'єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеня. Фахівці УГВ оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Нині вони оцінюють наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація про постраждалих», - йдеться у повідомленні.



ДСНС вже ліквідувала пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.



Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі у четвер вранці повідомив, зокрема, про обстріл газодобувної інфраструктури країни.