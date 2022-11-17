Стало известно сколько ракет и дронов удалось сбить ВСУ сегодня

Украинскими военными сегодня были сбиты четыре ракеты «Х-101», пять «Shahed-136» и две управляемые авиационные ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Кроме ударов реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам, 17 ноября РФ снова ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области. Всего из 9 бомбардировщиками-ракетоносцами выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555», - рассказали военные.



Целями врага, как сообщают в Воздушных силах ВСУ, стало предприятие на Днепропетровщине и объекты газодобывающей отрасли Украины.



Четыре крылатых ракеты были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования «Центр» силами и средствами Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск. Кроме того, в центральном регионе уничтожили все пять «Shahed-136», атаковавших Украину с территории Беларуси. В ВСУ также рассказали, что на южном направлении противовоздушной обороной воздушного командования «Юг» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Сегодня утром, 17 ноября, Украина подверглась новой ракетной атаке со стороны России. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, кроме оккупированного Крыма. Звуки взрывов уже были слышны в Днепре, Киеве и Одессе.



Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ ударила по Южному машиностроительному заводу в Днепре и украинской газодобыче.