Украина подверглась новой ракетной атаке России. Есть пострадавшие и разрушения

Момент ракетного удара по Днепру. Скриншот

Сегодня утром, 17 ноября, Украина подверглась новой ракетной атаке со стороны России. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, кроме оккупированного Крыма.



Звуки взрывов уже были слышны в Днепре, Киеве и Одессе.



Как сообщают жители Днепра, всего было четыре мощных взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога. Также жители некоторых районов сообщают, что после взрывов пропал свет.



В Днепре были обстреляны два инфраструктурных объекта, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Один из этих объектов — завод «Южмаш», уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль. Количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до 14 человек, включая ребенка 15 лет, сообщила администрация области.



В Киевской области глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе систем ПВО. В районе Киева воздушные силы Украины сбили две крылатые ракеты и одну БПЛА Shahed, сообщает военная администрация столицы. Кроме того, силами ПВО уничтожены три беспилотника Shahed.



Взрыв в Одессе произошел до того, как в городе объявили воздушную тревогу, пишет издание «Думская». В нескольких домах выбило стекла. Позже глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в области.



Смотрите также:



