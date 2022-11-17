Украина подверглась новой ракетной атаке России. Есть пострадавшие и разрушения

Сегодня утром, 17 ноября, Украина подверглась новой ракетной атаке со стороны России. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, кроме оккупированного Крыма.
Звуки взрывов уже были слышны в Днепре, Киеве и Одессе.
Как сообщают жители Днепра, всего было четыре мощных взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога. Также жители некоторых районов сообщают, что после взрывов пропал свет.
В Днепре были обстреляны два инфраструктурных объекта, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Один из этих объектов — завод «Южмаш», уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль. Количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до 14 человек, включая ребенка 15 лет, сообщила администрация области.
В Киевской области глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе систем ПВО. В районе Киева воздушные силы Украины сбили две крылатые ракеты и одну БПЛА Shahed, сообщает военная администрация столицы. Кроме того, силами ПВО уничтожены три беспилотника Shahed.
Взрыв в Одессе произошел до того, как в городе объявили воздушную тревогу, пишет издание «Думская». В нескольких домах выбило стекла. Позже глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в области.
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