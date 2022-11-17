Стало відомо скільки ракет і дронів вдалося збити ЗСУ сьогодні

Українськими військовими сьогодні було збито чотири ракети «Х-101», п'ять «Shahed-136» та дві керовані авіаційні ракети. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Окрім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, 17 листопада росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області. Усього із 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555», - розповіли військові.



Цілями ворога, як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, стало підприємство на Дніпропетровщині та об'єкти газодобувної галузі України.



Чотири крилаті ракети були знищені в зоні відповідальності повітряного командування «Центр» силами та засобами Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ. Крім того, у центральному регіоні знищили всі п'ять «Shahed-136», які атакували Україну з території Білорусі. У ЗСУ також розповіли, що на південному напрямку протиповітряною обороною повітряного командування «Південь» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Сьогодні вранці, 17 листопада, Україна зазнала нової ракетної атаки з боку Росії. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні, окрім окупованого Криму. Звуки вибухів вже було чути у Дніпрі, Києві та Одесі.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що РФ ударила по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі та українському газовидобутку.