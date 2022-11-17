Дело МН17: Зеленский отреагировал на решение Гаагского суда

Приговор суда в Гааге по делу о сбитом в небе над Донецкой областью в 2014 году малазийском самолете прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал решение суда очень важным.

«Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным», - написал президент в Twitter.

Ранее Гаагский суд (Нидерланды) признал виновными двоих граждан России — Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко в катастрофе МН17. Россиянина Олега Пулатова судьи сочли невиновным.