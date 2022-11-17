Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Дело МН17: Зеленский отреагировал на решение Гаагского суда

17 ноября 2022, 17:00

Дело МН17: Зеленский отреагировал на решение Гаагского суда

Приговор суда в Гааге по делу о сбитом в небе над Донецкой областью в 2014 году малазийском самолете прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал решение суда очень важным.

«Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным», - написал президент в Twitter.

Ранее Гаагский суд (Нидерланды) признал виновными двоих граждан России — Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко в катастрофе МН17. Россиянина Олега Пулатова судьи сочли невиновным.

Еще по теме

Прочее
МН17
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:35
«ДНР»: Обстрелами в Ясиноватой ранены два человека, еще один погиб в Донецке
15:50
Били трубами и электрошокерами: Как сейчас выглядит пыточная Херсона
14:43
Жителей оккупированного Мелитополя выгоняют с больниц города
14:25
В Мариуполе на рембазе оккупантов прогремел взрыв — Андрющенко
13:48
«ЛНР» не собирается эвакуировать жителей оккупированной Луганщины
13:29
Мариупольских детей заставят шить одежду для оккупантов
11:52
В Мариуполе оккупанты открыли движение по временной переправе через Кальмиус
10:18
У линии разграничения в Запорожской области из-за обстрелов погибли два человека — СМИ
09:22
«ДНР» и «ЛНР» назвали количество пострадавших от обстрелов за сутки
23:18
«Прилеты» в центре Донецка: повреждено общежитие
19:31
В «ЛНР» заявили о двух жертвах обстрелов в Сватово
18:57
Пушилин заявил, что оккупированная Донетчина будет получать воду из реки Дон
18:20
«ЛНР»: Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Зимогорья
16:03
Оккупанты достроили временный мост через Кальмиус в Мариуполе
14:21
Армия РФ вывезла 40 жителей села на Луганщине в неизвестном направлении — ЦНС
все новости
19:07
Россия не выдаст своих граждан, приговоренных Гаагским судом к пожизненному заключению
18:19
Учения на случай ядерного удара прошли на Донбассе
17:40
Отсутствие фактора неожиданности сказалось на темпах продвижения ВСУ на Луганщине — Гайдай
17:07
Гаагский суд приговорил троих виновных по делу МН17 к пожизненному заключению
17:00
Дело МН17: Зеленский отреагировал на решение Гаагского суда
16:53
Финляндия анонсировала пакет военной помощи Украине на 55,6 млн евро
16:51
Суд в Гааге назвал виновных в катастрофе МН17
16:35
«ДНР»: Обстрелами в Ясиноватой ранены два человека, еще один погиб в Донецке
16:19
Стало известно сколько ракет и дронов удалось сбить ВСУ сегодня
15:50
Били трубами и электрошокерами: Как сейчас выглядит пыточная Херсона
15:27
Дело МН17: Первые выводы Гаагского суда
14:45
Часов Яр попал под обстрел, трое раненых
14:43
Жителей оккупированного Мелитополя выгоняют с больниц города
14:40
ДТЭК: Из-за масштабных разрушений отключения света будут длиться несколько дней 
14:26
Российские войска выпустили по Украине 18 крылатых ракет
все новости
ВИДЕО
Украина подверглась новой ракетной атаке России. Есть пострадавшие и разрушения
17 ноября, 11:00
«Прилеты» в центре Донецка: повреждено общежитие
16 ноября, 23:18
Херсон освобожден: Украина продолжит наступление или войну «заморозят» ►
16 ноября, 20:26

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама