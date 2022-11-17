Справа МН17: Зеленський відреагував на рішення Гаазького суду

Вирок суду у Гаазі у справі про збитий у небі над Донецькою областю у 2014 році малазійський літак прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він назвав рішення суду дуже важливим.

«Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим», - написав президент у Twitter.

Раніше Гаазький суд (Нідерланди) засудив трьох обвинувачених у справі катастрофи МН17 до довічного ув'язнення.