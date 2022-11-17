Суд в Гааге назвал виновных в катастрофе МН17

Гаагский суд (Нидерланды) признал виновными двоих граждан России — Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко в катастрофе МН17. Россиянина Олега Пулатова судьи сочли невиновным. Такое заявление сделал судья во время сегодняшнего заседания в Гааге.



По словам судьи, ЗРК «Бук» отправили на линию фронта, где его использовали участники группировки «ДНР». Это и привело к катастрофе.



Суд выяснил, что после того, как самолет был сбит, «Бук» вывезли в РФ. Установлено, что Пулатов и Харченко под руководством Дубинского организовали «коридор» для вывоза ЗРК.



Гиркин давал указания и вел переговоры с «ЛНР» и ответственными лицами в Москве. В частности, он контактировал с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым. Кроме того, имеются доказательства финансирования «ДНР» со стороны России.



В суде подчеркнули, что на обвиняемых не распространяется «иммунитет комбатанта», так как Россия и участники группировки «ДНР» отрицают связь друг с другом.



«Иммунитет комбатанта» защищает участников международных вооруженных конфликтов от привлечения к ответственности. Он действует только в том случае, если не совершены военные преступления.

Напомним, ранее Гаагский суд признал, что Boeing 777 Малазийских авиалиний рейса МН17 был сбит ракетой, запущенной с оккупированной территории.



Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все погибли.