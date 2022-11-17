Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Преступления России в Херсоне и задержание Губаревой — новости оккупации ►

17 ноября 2022, 21:57

Преступления России в Херсоне и задержание Губаревой — новости оккупации ►

Способна ли Украина двигаться дальше на Левый берег Днепра? Что теперь происходит в Херсоне и почему задержали Екатерину Губареву? И зачем россияне украли енота? Рассказываем о главных событиях в оккупации в этом видео.

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Херсон
Люди
Екатерина Губарева

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:09
Итоги саммита «Большой двадцатки»: что изменится для Украины, России и мира ►
21:57
Преступления России в Херсоне и задержание Губаревой — новости оккупации ►
16:35
«ДНР»: Обстрелами в Ясиноватой ранены два человека, еще один погиб в Донецке
15:50
Били трубами и электрошокерами: Как сейчас выглядит пыточная Херсона
14:43
Жителей оккупированного Мелитополя выгоняют с больниц города
14:25
В Мариуполе на рембазе оккупантов прогремел взрыв — Андрющенко
13:48
«ЛНР» не собирается эвакуировать жителей оккупированной Луганщины
13:29
Мариупольских детей заставят шить одежду для оккупантов
11:52
В Мариуполе оккупанты открыли движение по временной переправе через Кальмиус
10:18
У линии разграничения в Запорожской области из-за обстрелов погибли два человека — СМИ
09:22
«ДНР» и «ЛНР» назвали количество пострадавших от обстрелов за сутки
23:18
«Прилеты» в центре Донецка: повреждено общежитие
19:31
В «ЛНР» заявили о двух жертвах обстрелов в Сватово
18:57
Пушилин заявил, что оккупированная Донетчина будет получать воду из реки Дон
18:20
«ЛНР»: Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Зимогорья
все новости
23:37
Более 10 миллионов украинцев осталась без света — Зеленский
23:09
Итоги саммита «Большой двадцатки»: что изменится для Украины, России и мира ►
22:36
Оккупанты намерены снести несколько кварталов Мариуполя — Андрющенко
21:57
Преступления России в Херсоне и задержание Губаревой — новости оккупации ►
21:52
Оккупанты заставляют жителей Донецкой области сдавать кровь для армии — Центр сопротивления
20:39
Российская Федерация понесет ответственность за катастрофу МН17 — МИД Украины
20:18
Луганская область получит очищенную воду — Гайдай
19:42
Оккупанты закрыли въезд в Рубежное — Генштаб
19:07
Россия не выдаст своих граждан, приговоренных Гаагским судом к пожизненному заключению
18:19
Учения на случай ядерного удара прошли на Донбассе
17:40
Отсутствие фактора неожиданности сказалось на темпах продвижения ВСУ на Луганщине — Гайдай
17:07
Гаагский суд приговорил троих виновных по делу МН17 к пожизненному заключению
17:00
Дело МН17: Зеленский отреагировал на решение Гаагского суда
16:53
Финляндия анонсировала пакет военной помощи Украине на 55,6 млн евро
16:51
Суд в Гааге назвал виновных в катастрофе МН17
все новости
ВИДЕО
Итоги саммита «Большой двадцатки»: что изменится для Украины, России и мира ►
17 ноября, 23:09
Преступления России в Херсоне и задержание Губаревой — новости оккупации ►
17 ноября, 21:57
Украина подверглась новой ракетной атаке России. Есть пострадавшие и разрушения
17 ноября, 11:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама