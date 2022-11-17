Злочини Росії в Херсоні та затримання Губарєвої — новини окупації ►

17 листопада 2022, 21:57

Злочини Росії в Херсоні та затримання Губарєвої — новини окупації ►

Чи здатна Україна рухатись далі на Лівий берег Дніпра? Що тепер відбувається у Херсоні та чому затримали Катерину Губарєву? І навіщо росіяни вкрали єнота? Розповідаємо про головні події в окупації в цьому відео.

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