Замглавы оккупационной администрации Херсонщины Губареву отпустили после задержания

Заместительница главы оккупационной администрации Херсонской области Екатерина Губарева на свободе. Об этом сообщил ее муж, один из лидеров пророссийских акций в Донецке 2014 года, Павел Губарев.



Он отметил, что по договоренности со следствием не может разглашать суть дела.



«Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать все как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами. (Кто их теперь боится?)», — добвил Губарев.



Также он написал, что «за последних 8 лет воочию видел как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей». «Нас Бог миловал и на сей раз», — подчеркнул Губарев.



Как сообщалось, Губарева была задержана российскими силовиками 15 ноября по делу об экономическом преступлении.