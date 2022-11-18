Заступницю голови окупаційної адміністрації Херсонщини Губарєву відпустили після затримання

Заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва на волі. Про це повідомив її чоловік, один із лідерів проросійських акцій у Донецьку 2014 року, Павло Губарєв.



Він зазначив, що за домовленістю зі слідством не може розголошувати справи.



«Однак якщо мною буде помічено системну активність з дискредитації мого чесного прізвища, залишаю за собою право розповісти все як є. Без страху перед вишитими золотом погонами. (Хто їх тепер боїться?)», - додав Губарєв.



Також він написав, що «за останні 8 років на власні очі бачив як ця бездушна кланово-чиновницька махіна розчавила десятки та сотні прекрасних людей». «Нас Бог милував і цього разу», — підкреслив Губарєв.



Як повідомлялося, Губарєву було затримано російськими силовиками 15 листопада у справі про економічний злочин.