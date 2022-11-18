В школе деоккупированного Купянска нашли тысячи русских учебников

Вчера, 17 ноября, правоохранители нашли и изъяли в одной из школ недавно освобожденного Купянска пять тысяч российских книг. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции провели осмотр купянского лицея в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

«Правоохранители изъяли более 5 тысяч русских учебников для школьников 1-11 классов. Кроме того, выявлены и аттестаты о неполном общем среднем образовании российского образца, подписанные так называемым «главой военно-гражданской администрации Харьковской области», - рассказали прокуроры.



Отмечается, что на одной из коробок с книгами из российского города Краснодар россияне оставили стихотворение о «мире и дружбе», как указывают прокуроры, «очередном кремлевском нарративе».



Досудебное расследование проводят следователи Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.

17 ноября корреспондент «Новостей Донбасса» показал, как выглядела пыточная в недавно деоккупированном Херсоне. Российские военные превратили следственный изолятор Херсона во время оккупации в пыточную, удерживали в нем всех, кто поддерживал украинскую власть, имел проукраинскую позицию, оказывал сопротивление оккупантам.





