Били трубами и электрошокерами: Как сейчас выглядит пыточная Херсона

Пыточная в Херсоне. Фото: «Новости Донбасса»

Российские военные превратили следственный изолятор в оккупированном Херсоне в пыточную. Здесь удерживали всех, кто поддерживал украинскую власть, имел проукраинскую позицию, оказывал сопротивление оккупантам. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



В первую очередь велась «охота» на активистов, военных, полицейских. Задержанных били трубами, электрошокерами, связывали, имитировали расстрел.



На данный момент на освобожденной части Херсонской области обнаружили 11 незаконных мест содержания мирных жителей, четыре из них использовались как пыточные.



По данным Национальной полиции, найдено 63 тела замученных российскими оккупантами мирных жителей Херсонской области. Открыто 436 уголовных производств по признакам военных преступлений.



Отступая из Херсона, россияне выпустили из этого СИЗО более 450 заключенных. Все они объявлены в розыск, около половины уже нашли и отправили в СИЗО Николаева.

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