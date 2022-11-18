У школі деокупованого Купʼянська знайшли тисячі російських підручників

Учора, 17 листопада, правоохоронці знайшли та вилучили в одній із шкіл нещодавно звільненого Куп'янська п'ять тисяч російських книг. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно із слідчими поліції провели огляд куп'янського ліцею у рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

«Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области», - розповіли прокурори.



Зазначається, що на одній із коробок із книгами з російського міста Краснодар росіяни залишили вірш про «мир і дружбу», як зазначають прокурори, «черговий кремлівський наратив».



Досудове розслідування проводять слідчі Куп'янського РВН ГУНП у Харківській області.

17 листопада кореспондент «Новин Донбасу» показав, як виглядав тортур у нещодавно деокупованому Херсоні. Російські військові перетворили слідчий ізолятор Херсона під час окупації на тортури, утримували в ньому всіх, хто підтримував українську владу, мав проукраїнську позицію, чинив опір окупантам.





