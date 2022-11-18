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В Попасной нет воды, тепла, электричества и связи, но там все еще остаются около 400 человек – глава ВГА

18 ноября 2022, 17:14

В Попасной нет воды, тепла, электричества и связи, но там все еще остаются около 400 человек – глава ВГА

Во временно оккупированной Попасной в Луганской области нет ни не связи, ни тепла и электричества, однако там все еще остаются около 400 человек. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил глава Попаснянской ВГА Николай Ханатов.

«Ситуация в Попасной – очень сложная. Из 30 тысяч жителей в Попаснянской общине осталось около 400 человек. Город закрыт, нельзя ни въехать, ни уехать, потому что находящиеся там российские оккупанты они очень испуганы. Им там жизни нормальной нет, ведь они территорию вроде бы оккупировали, но к ним постоянно «прилетает», они постоянно под обстрелами находятся, их становится все меньше», — сказал он.

Коммунальные услуги во временно оккупированном городе не предоставляются.

«Все газопроводы перебиты, все водопроводы также разрушены; электроснабжения никакого нет. Тем людям, которые там останутся, будет очень тяжело. При этом в Луганской области два дня дождит, снега там еще нет. Сил им вытерпеть и дождаться возвращения Украины», – рассказал Ханатов.

Он также уточнил, что в самой Попасной нет никакой связи, поэтому люди выезжают в города, которые были оккупированы еще с 2014 года - Стаханов, Первомайск, Луганск.

Ханатов рассказал, что люди, которые не связанны с вооруженными группировками, могут уехать, однако только на территорию России, а оттуда через страны Балтии могут вернуться в Украину. Такие случаи, по словам главы ВГА, уже были.

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