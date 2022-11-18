У Попасній немає води, тепла, електрики та зв'язку, але там все ще залишаються близько 400 осіб – голова ВЦА

18 листопада 2022, 17:14

У Попасній немає води, тепла, електрики та зв'язку, але там все ще залишаються близько 400 осіб – голова ВЦА

У тимчасово окупованій Попасній у Луганській області немає зв'язку, тепла та електрики, проте там все ще залишаються близько 400 осіб. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Попаснянської ВЦА Микола Ханатов.

«Ситуація у Попасній – дуже складна. Із 30 тисяч жителів у Попаснянській громаді залишилося близько 400 осіб. Місто закрите, не можна ні в'їхати, ні виїхати, тому що російські окупанти, що знаходяться там, вони дуже злякані. Їм там життя нормального немає, адже вони територію начебто окупували, але до них постійно «прилітає», вони постійно під обстрілами перебувають, їх дедалі менше», — сказав він.

Комунальні послуги у тимчасово окупованому місті не надаються.

«Всі газопроводи перебиті, всі водопроводи також зруйновано; електропостачання немає. Тим людям, які там залишаться, буде дуже тяжко. При цьому на Луганщині два дні дощить, снігу там ще немає. Сил їм терпіти та дочекатися повернення України», – розповів Ханатов.

Він також уточнив, що у самій Попасній немає жодного зв'язку, тому люди виїжджають до міст, які були окуповані ще з 2014 року – Стаханов, Первомайськ, Луганськ.

Ханатов розповів, що люди, які не пов'язані із озброєними угрупованнями, можуть виїхати, проте лише на територію Росії, а звідти через країни Балтії можуть повернутись до України. Такі випадки, за словами голови ВЦА, вже були.

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