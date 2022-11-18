Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ

Польша отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и членам российской делегации в выдаче виз в страну с целью участия в заседании ОБСЕ. Об этом в комментарии Польскому агентству печати сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.



«Членам делегации сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается нескольких парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября», - говорится в сообщении.



Ранее радио RMF FM сообщило – с оговоркой, что официальной позиции польских органов нет – что парламентарии из России должны были приехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но они не смогут приехать в Польшу, среди прочего «из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад-Москва».



По данным RMF, речь идет об ограничениях на поездки россиян в некоторые страны Евросоюза. Членам делегации также сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается нескольких парламентариев, которые должны приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября», – сообщает RMF.