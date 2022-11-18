Лаврова не пустили до Польщі на засідання ОБСЄ

Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову та членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ. Про це у коментарі Польському агентству друку повідомив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.



«Членам делегації повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада», - йдеться у повідомленні.



Раніше радіо RMF FM повідомило – із застереженням, що офіційної позиції польських органів немає – що парламентарі з Росії мали приїхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, але вони не зможуть приїхати до Польщі, серед іншого «через санкції на багатьох ділянках контактів лінії Захід-Москва».



За даними RMF, йдеться про обмеження на поїздки росіян до деяких країн Євросоюзу. Членам делегації також повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мають приїхати на триденну сесію, що розпочнеться у Варшаві 24 листопада», – повідомляє RMF.