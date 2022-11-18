В «Укрэнерго» анонсировали плановые отключения электроэнергии по всей стране

В субботу, 19 ноября, во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 применят плановые отключения электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».



Дополнительные аварийные отключения на данный момент не планируются.

Из-за российских обстрелов почти половина энергетической системы Украины выведена из строя.



Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров. Это, по его словам, касается сферы энергетики, поставок дополнительного оборудования, и финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергетического сектора.