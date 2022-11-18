50% энергосистемы Украины выведена из строя — Шмыгаль

Из-за российских обстрелов почти половина энергетической системы Украины выведена из строя. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве.

«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения... Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», - сказал он.

Премьер-министр заявил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров. Это, по его словам, касается сферы энергетики, поставок дополнительного оборудования, и финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергетического сектора. Также Денис Шмыгаль призвал оперативно предоставить Украине современные системы ПВО и ПРО.

17 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что масштабные разрушения энергообъектов Украины повлекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней.