В «Укренерго» анонсували планові відключення електроенергії по всій країні

У суботу, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 застосують планові відключення електроенергії. Про це повідомила прес-служба НЕК «Укренерго».



Додаткові аварійні вимкнення на даний момент не плануються.

Через російські обстріли майже половину енергетичної системи України виведено з ладу.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує додаткової підтримки з боку партнерів. Це, за його словами, стосується сфери енергетики, постачання додаткового обладнання та фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.