Минреинтеграции: Эвакуированных украинцев разместят в санаториях за счет бюджета 

Людей, которые эвакуировались из регионов, где происходят активные боевые действия, разместят в санаторных учреждениях. Для этого были выделены дополнительные средства. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Эвакуация населения из районов, где ведутся активные боевые действия, требует предоставления перемещенным лицам временного жилья. Правительство поддержало предложение обеспечить эвакуированных граждан убежищем в санаторных заведениях за счет бюджетных средств», - говорится в сообщении.



Теперь будет урегулирован вопрос использования бюджетных средств на организацию размещения эвакуированного населения.



Отмечается, что для временного пребывания в этих заведениях должны быть созданы соответствующие условия для жизни. Речь идет о продовольственных потребностях и санитарных условиях.



«Для обеспечения этих условий Министерством здравоохранения Украины и Министерством социальной политики Украины будут определяться гуманитарные потребности эвакуированного гражданского населения для их удовлетворения при содействии и координации Минреинтеграции», - сообщили в министерстве.