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Минреинтеграции: Эвакуированных украинцев разместят в санаториях за счет бюджета 

18 ноября 2022, 22:46

Минреинтеграции: Эвакуированных украинцев разместят в санаториях за счет бюджета 

Людей, которые эвакуировались из регионов, где происходят активные боевые действия, разместят в санаторных учреждениях. Для этого были выделены дополнительные средства. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Эвакуация населения из районов, где ведутся активные боевые действия, требует предоставления перемещенным лицам временного жилья. Правительство поддержало предложение обеспечить эвакуированных граждан убежищем в санаторных заведениях за счет бюджетных средств», - говорится в сообщении.

Теперь будет урегулирован вопрос использования бюджетных средств на организацию размещения эвакуированного населения. 

Отмечается, что для временного пребывания в этих заведениях должны быть созданы соответствующие условия для жизни. Речь идет о продовольственных потребностях и санитарных условиях.

«Для обеспечения этих условий Министерством здравоохранения Украины и Министерством социальной политики Украины будут определяться гуманитарные потребности эвакуированного гражданского населения для их удовлетворения при содействии и координации Минреинтеграции», - сообщили в министерстве.

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