Мінреінтеграції: Евакуйованих українців розмістять у санаторіях за рахунок бюджету

18 листопада 2022, 22:46

Мінреінтеграції: Евакуйованих українців розмістять у санаторіях за рахунок бюджету

Людей, які евакуювалися з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, розмістять у санаторних установах. Для цього було виділено додаткові кошти. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

 «Евакуація населення із районів, де ведуться активні бойові дії, потребує надання переміщеним особам тимчасового житла. Уряд підтримав пропозицію забезпечити евакуйованих громадян притулком у санаторних закладах за рахунок бюджетних коштів», - йдеться у повідомленні.

 Наразі буде врегульовано питання використання бюджетних коштів на організацію розміщення евакуйованого населення.

 Зазначається, що для тимчасового перебування у цих закладах мають бути створені відповідні умови для життя. Йдеться про продовольчі потреби та санітарні умови.

 «Для забезпечення цих умов Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством соціальної політики України визначатиметься гуманітарні потреби евакуйованого цивільного населення для їхнього задоволення за сприяння та координації Мінреінтеграції», - повідомили у міністерстві.

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