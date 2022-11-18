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Пушилин заявил, что мобилизация «ДНР» теперь будет проходить в рамках указов Путина

18 ноября 2022, 23:32

Пушилин заявил, что мобилизация «ДНР» теперь будет проходить в рамках указов Путина

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что мобилизация на подконтрольной России территории Донецкой области будет проходить в рамках указов президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас, с учетом того, что мы субъект Российской Федерации, все мобилизационные мероприятия происходят только исходя из указа президента, распоряжений, никак иначе. Все иные действия на местном уровне считаются незаконными», — сказал он в видеообращении.

В связи с этим Пушилин добавил, что «хотел бы всех и уверить, и предостеречь».

«Мы сейчас уже понимаем, что у нас работает и Генеральная прокуратура Российской Федерации на территории. У нас работает военная прокуратура, поэтому здесь все должно происходить в рамках законов Российской Федерации. Никак иначе», — добавил он.

С 19 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали принудительную мобилизацию мужчин.

В России 21 сентября объявлена «частичная» мобилизация, в рамках которой на войну против Украины должно было быть призвано 300 тысяч мужчин. В конце октября Путин заявил об окончании мобилизационных мероприятий, но решил не издавать соответствующий указ.

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