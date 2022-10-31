Без указа: Путин объявил о завершении мобилизации в России

Меры в рамках частичной мобилизации в России завершены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ.



Он отметил, что мобилизация проводилась в соответствии с его указом.



«Это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить», — сказал Путин.



Он также заявил, что планирует посоветоваться с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении мобилизации в РФ.



«Но она завершена, точка поставлена», — добавил Путин.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизации в России. По словам российского министра, по повесткам призвали 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.



С 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу.