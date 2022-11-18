Пушилін заявив, що мобілізація «ДНР» тепер проходитиме в рамках указів Путіна

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що мобілізація на підконтрольній Росії території Донецької області відбуватиметься у рамках указів президента РФ Володимира Путіна.



«Зараз, з урахуванням того, що ми є суб’єктом Російської Федерації, всі мобілізаційні заходи відбуваються тільки виходячи з указу президента, розпоряджень, ніяк інакше. Усі інші дії на місцевому рівні вважаються незаконними», — сказав він у відеозверненні.



У зв'язку з цим Пушилін додав, що «хотів би всіх і запевнити, і застерегти».



«Ми зараз уже розуміємо, що у нас працює і Генеральна прокуратура Російської Федерації на території. У нас працює військова прокуратура, тому тут все має відбуватися у рамках законів Російської Федерації. Ніяк інакше», — додав він.

З 19 лютого угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали примусову мобілізацію чоловіків.



У Росії 21 вересня оголошено «часткову» мобілізацію, в рамках якої на війну проти України мало бути покликано 300 тисяч чоловіків. Наприкінці жовтня Путін заявив про закінчення мобілізаційних заходів, але вирішив не видавати відповідного указу.