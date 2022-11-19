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В Запорожье из-за ракетного удара без отопления остались более 100 многоэтажек

19 ноября 2022, 10:47

В Запорожье из-за ракетного удара без отопления остались более 100 многоэтажек

В результате российского ракетного удара по Запорожью без отопления остались 123 многоэтажки. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

«Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — отметил Старух.

По его словам, аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже пустили тепло. Ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения — 23:00 сегодняшнего дня.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев уточнил, что из-за вчерашнего обстрела Запорожья погиб мирный житель.

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