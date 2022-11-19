У Запоріжжі через ракетний удар без опалення залишилося понад 100 багатоповерхівок

Через російський ракетний удар по Запоріжжю без опалення залишилися 123 багатоповерхівки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія до 123 багатоповерхових будинків, у яких проживає понад 17 тисяч абонентів», — зазначив Старух.



За його словами, аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло вже пустили тепло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання — 23:00 сьогодення.



Секретар міськради Анатолій Куртєв уточнив, що через вчорашній обстріл Запоріжжя загинув мирний житель.