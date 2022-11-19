Донецкая область. Фото: полиции

За минувшие сутки российские силы нанесли 12 ударов по Донетчине. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



За сутки обстрелам подверглись девять населенных пунктов: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Великая Новоселка, Ильинка, Торское, Времовка, Карловка, Бердычи. Оккупационные войска били из артиллерии, минометов, танков. Повреждены четыре жилых дома.



Из минометов оккупанты обстреляли Торское Лиманской громады, есть погибшие и раненые.



Артиллерийские обстрелы не утихают в Бахмуте. В результате попаданий поврежден многоквартирный дом, есть травмированные.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель, еще трое ранены.