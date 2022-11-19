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Оккупанты обстреляли Донетчину, один человек погиб и трое ранены

19 ноября 2022, 08:24

Оккупанты обстреляли Донетчину, один человек погиб и трое ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Торском. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

«Правоохранители обнаружили тело одного гражданского, погибшего во время оккупации, — в Крымках», — отметил Кириленко.

Еще трое гражданских получили ранения: двое — в Бахмуте, один — в Торском.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1216 мирных жителей. 2611 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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