Донецька область. Фото: поліції

Минулої доби російські сили завдали 12 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



За добу обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Велика Новосілка, Іллінка, Торське, Времівка, Карлівка, Бердичі. Окупаційні війська били з артилерії, мінометів, танків. Пошкоджено чотири житлові будинки.



З мінометів окупанти обстріляли Торське Лиманське громади, є загиблі та поранені.



Артилерійські обстріли не вщухають у Бахмуті. Через влучення пошкоджено багатоквартирний будинок, є травмовані.



Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель, ще троє поранено.