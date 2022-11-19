РФ пытается истощить запасы украинской ПВО — Пентагон

РФ пытается истощить запасы украинской ПВО. Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал, сообщает Sky News.



По его словам, массированные ракетные удары России по Украине направлены на то, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборонную систему.



«Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.



Замминистра также отметил, что США и дальше будут поддерживать Украину, в том числе продолжат поставлять необходимое вооружение, которое поможет сохранить дееспособную противовоздушную оборону.

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