РФ намагається виснажити запаси української ППО — Пентагон

РФ намагається виснажити запаси української ППО. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, повідомляє Sky News.



За його словами, масовані ракетні удари Росії по Україні спрямовані на те, щоб перевантажити українську протиповітряну оборонну систему.



«Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси», — наголосив високопосадовець.



Заступник міністра також зазначив, що США й надалі підтримуватимуть Україну, зокрема продовжуватимуть постачати необхідне озброєння, яке допоможе зберегти дієздатну протиповітряну оборону.

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