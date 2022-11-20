Россияне перебрасывают на Луганщину силы из Херсона и формируют «ударный кулак» — Гайдай

Оккупанты перебрасывают на Луганщину силы, выведенные из Херсона, и пытаются прорвать оборону украинских военных. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.



По его словам, ситуация на фронтах Луганской области кардинально отличается.



«Все, что касается от Сватово до Кременной — там Вооруженные Силы Украины медленно, но уверенно продвигаются вперед. То, что касается Белогоровки под Лисичанском, — там наши защитники больше отбивают просто неимоверное количество атак, которые постоянно происходят со стороны российских оккупационных войск», — сказал Гайдай.



Он отметил, что под Белогоровкой каждый день идут обстрелы, и каждый день россияне направляют подразделения — 10, 20, 30 человек (до взвода) в наступление на Белогоровку.



«Где скоро будет "российский ударный кулак" — поймем в ближайшее время», — добавил глава области.