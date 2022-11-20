Российские оккупанты совершили военное преступление в Луганской области — Лубинец

Российские оккупанты совершили преступление в Луганской области — открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины после того, как инсценировали сдачу в плен. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.



Он отметил, что в таком случае российские военнослужащие не могут считаться военнопленным, поскольку они вели бой и совершали вероломство.



«Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны», — заявил Лубинец.



Он подчеркнул, что единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика Российской Федерации, начавшей необоснованную геноцидную войну против украинского народа.



«Неудивительно, что такие «вбросы» с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля. Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал», — добавил уполномоченный по правам человека.



Ранее в сеть попало видео, на котором россияне якобы сдаются в плен ВСУ. Однако один из захватчиков стал стрелять в сторону украинских военных. После этого российские пропагандисты обвинили ВСУ в якобы расстреле военнопленных оккупантов.