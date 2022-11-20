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Российские оккупанты совершили военное преступление в Луганской области — Лубинец

20 ноября 2022, 16:00

Российские оккупанты совершили военное преступление в Луганской области — Лубинец

Российские оккупанты совершили преступление в Луганской области — открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины после того, как инсценировали сдачу в плен. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Он отметил, что в таком случае российские военнослужащие не могут считаться военнопленным, поскольку они вели бой и совершали вероломство.

«Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны», — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика Российской Федерации, начавшей необоснованную геноцидную войну против украинского народа.

«Неудивительно, что такие «вбросы» с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля. Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал», — добавил уполномоченный по правам человека.

Ранее в сеть попало видео, на котором россияне якобы сдаются в плен ВСУ. Однако один из захватчиков стал стрелять в сторону украинских военных. После этого российские пропагандисты обвинили ВСУ в якобы расстреле военнопленных оккупантов.

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