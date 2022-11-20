Росіяни перекидають на Луганщину сили з Херсона і формують «ударний кулак» — Гайдай

Окупанти перекидають на Луганщину сили, виведені з Херсона, та намагаються прорвати оборону українських військових. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.



З його слів, ситуація на фронтах Луганської області кардинально відрізняється.



«Все, що стосується Сватового до Кремінної — там Збройні Сили України повільно, але впевнено просуваються вперед. Що стосується Білогорівки під Лисичанськом, там наші захисники більше відбивають просто неймовірну кількість атак, які постійно відбуваються з боку російських окупаційних військ», — сказав Гайдай.



Він зазначив, що під Білогорівкою щодня йдуть обстріли, і щодня росіяни направляють підрозділи — 10, 20, 30 осіб (до взводу) в наступ на Білогорівку.



«Де скоро буде "російський ударний кулак" — зрозуміємо найближчим часом», — додав глава області.