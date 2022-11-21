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«ДНР»: Запасов воды осталось на 6-7 месяцев

21 ноября 2022, 10:34

«ДНР»: Запасов воды осталось на 6-7 месяцев

Запасов воды в водохранилищах Ольховское, Зуевское и Ханженковское, которые питают неподконтрольную территорию Донецкой области, осталось на шесть-семь месяцев. Об этом российским «Известиям» рассказал главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый.

«В сентябре мы начали экстренно протягивать новый водовод от подземного источника Кипучая Криница, что в районе Старобешево, он даст Донецку 20 тысяч кубов в сутки, что поможет разгрузить общую сеть и запитать южные районы столицы, хотя в целом этого крайне недостаточно», — сказал он.

Также Мокрый рассказал, что сейчас в сети поступает самое низкое количество воды за все предыдущие девять месяцев — 20% от показателей начала года, причем более трети от этих объемов уходит на закачку в котельные.

«Два дня уходит на то, чтобы наши резервуары заполнились. На третьи сутки мы сначала открываем задвижки, и вода самотеком идет к абонентам в нижние точки города. Потом включаем насосы, происходит подкачка. Имеющихся объемов, понятно, хватает не всем. А давления, чтобы вода поднялась на этажи или в дома, находящиеся на возвышенности, недостаточно», — объяснил зам главного инженера «Воды Донбасса» Владимир Ляшенко.

На оккупированной территории ждут начала строительства водовода из реки Дон.

С начала апреля в оккупации наблюдается дефицит питьевой и технической воды. Жителям Донецка, Макеевки, Иловайска и Горловки подвозят воду с 9 часов утра до 16 часов вечера.

Также в апреле глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что воду и дальше планируют подвозить. А решится проблема после «освобождения территории республики». Под «освобождением» Пушилин имел в виду захват российскими войсками всей территории Донецкой области.

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