«ДНР»: Запасів води залишилося на 6-7 місяців

21 листопада 2022, 10:34

«ДНР»: Запасів води залишилося на 6-7 місяців

Запасів води у водосховищах Ольхівське, Зуївське та Ханженківське, які живлять непідконтрольну територію Донецької області, залишилося на шість-сім місяців. Про це російським «Известиям» розповів головний інженер «Води Донбасу» Сергій Мокрий.

«У вересні ми почали екстрено простягати новий водовід від підземного джерела Кипуча Криниця, що в районі Старобешево, він дасть Донецьку 20 тисяч кубів на добу, що допоможе розвантажити загальну мережу і запитати південні райони "столиці", хоча загалом цього вкрай недостатньо», — сказав він.

Також Мокрий розповів, що зараз у мережі надходить найнижча кількість води за всі попередні дев'ять місяців — 20% від показників початку року, причому понад третину від цих обсягів іде на закачування до котелень.

«Два дні йде на те, щоби наші резервуари заповнилися. На третю добу ми спочатку відкриваємо засуви і вода самопливом йде до абонентів у нижні точки міста. Потім вмикаємо насоси, відбувається підкачування. Наявних обсягів, зрозуміло, вистачає не всім. А тиску, щоб вода піднялася на поверхи або в будинки, що знаходяться на височині, недостатньо», — пояснив заступник головного інженера «Води Донбасу» Володимир Ляшенко.

На окупованій території чекають на початок будівництва водоводу з річки Дон.

З початку квітня в окупації спостерігається дефіцит питної та технічної води. Мешканцям Донецька, Макіївки, Іловайська та Горлівки підвозять воду з 9 години ранку до 16 години вечора.

Також у квітні глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив , що воду й надалі планують підвозити. А вирішиться проблема після «визволення території республіки». Під «визволенням» Пушилін мав на увазі захоплення російськими військами на всій території Донецької області.

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