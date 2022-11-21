Парламентская ассамблея НАТО признала РФ «государством — террористом»

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию «государством-террористом», также призвала создать специальный международный трибунал. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.



«Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации», - рассказал глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

26 октября Сенат Польши 85 голосами принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом.