Парламентська асамблея НАТО визнала РФ «державою-терористом»

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію «державою-терористом», також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.



«Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації», - розповів голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Черньов.

26 жовтня Сенат Польщі 85 голосами ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом.