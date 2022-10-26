Польша признала власть в РФ террористическим режимом

Сенат Польши 85 голосами принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Об этом сообщается на сайте Сената 26 октября.



В сообщении сказано, что резолюция решительно осуждает агрессию РФ против Украины и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть РФ террористическим режимом.



В документе также сделан акцент на том, что 24 февраля 2022 года Россия начала «жестокую войну с Украиной, желая стереть с лица земли эту суверенную страну и уничтожить ее народ‎».‎



Кроме того, польские сенаторы подчеркнули, что сейчас Украина является самым «важным местом, защищающим демократию и свободу‎»‎, а также отметили что героическая защита независимости украинцами вызывает восхищение всего свободного мира.

Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом. А также призывает международное сообщество принять аналогичные декларации.



После ракетного удара, нанесенного по Виннице 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Россия должна быть официально признана государством-террористом.