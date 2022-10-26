Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Польша признала власть в РФ террористическим режимом

26 октября 2022, 17:15

Польша признала власть в РФ террористическим режимом

Сенат Польши 85 голосами принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Об этом сообщается на сайте Сената 26 октября.

В сообщении сказано, что резолюция решительно осуждает агрессию РФ против Украины и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть РФ террористическим режимом.

В документе также сделан акцент на том, что 24 февраля 2022 года Россия начала «жестокую войну с Украиной, желая стереть с лица земли эту суверенную страну и уничтожить ее народ‎».‎

Кроме того, польские сенаторы подчеркнули, что сейчас Украина является самым «важным местом, защищающим демократию и свободу‎»‎, а также отметили что героическая защита независимости украинцами вызывает восхищение всего свободного мира.

Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом. А также призывает международное сообщество принять аналогичные декларации.

После ракетного удара, нанесенного по Виннице 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Россия должна быть официально признана государством-террористом.

Еще по теме

Места
Россия Польша
Прочее
Терроризм

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
Оккупанты вывезли из Херсона останки Потемкина
16:51
Данные оккупантов: 70 тысяч жителей Херсонщины покинули правый берег Днепра
16:46
Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя
16:02
В плену у оккупантов находятся более 200 жителей Запорожской области
15:00
Во время взрыва в Мелитополе пострадали 12 человек, сообщают оккупанты
13:54
В оккупированном Херсоне заявили о нападении на РОВД
10:36
«ЛНР»: Два сапера подорвались на мине в Славяносербском районе
09:38
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погиб мужчина, 13 человек ранены
00:35
Донецк под обстрелом — главное за день ►
23:40
Военные США допустили передислокацию на территорию Украины: что известно ►
22:20
Ранены шесть человек: Взрыв в Мелитополе попал на видео
21:24
Если РФ подорвет Каховскую ГЭС, то оставит Крым без воды — Данилов
21:05
Участники Международной Крымской платформы приняли совместную декларацию
19:24
Оккупанты в Крыму решили переименовать 14 улиц
19:04
В Крыму продолжат мобилизацию: Военкоматы не выполнили план ►
все новости
18:48
На деоккупированных территориях появятся пункты обогрева – Минреинтеграции
18:43
Россия взяла фото хранилища радиоактивных отходов АЭС Словении для фейка о «грязной бомбе»
18:08
Детский омбудсмен РФ усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя
17:40
В Харьковской области авто пиротехников наехало на мину - есть погибший и раненые
17:15
Польша признала власть в РФ террористическим режимом
17:05
Оккупанты вывезли из Херсона останки Потемкина
16:51
Данные оккупантов: 70 тысяч жителей Херсонщины покинули правый берег Днепра
16:46
Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя
16:31
В Лимане откроют банкомат и терминал самообслуживания
16:03
Донецкая ОВА показала последствия обстрела оккупантами Дружковки
16:02
В плену у оккупантов находятся более 200 жителей Запорожской области
15:37
Обмен пленными: Украина вернула домой десять военнослужащих
15:27
Шойгу говорил о «грязной бомбе» с министрами обороны Индии и Китая
15:26
Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара
15:09
В России о «грязной бомбе» теперь рассказал лично Путин
все новости
ВИДЕО
Оккупанты обстреляли Орехов и Преображенку: Начались пожары, есть жертвы
26 октября, 11:53
Донецк под обстрелом — главное за день ►
26 октября, 00:35
Военные США допустили передислокацию на территорию Украины: что известно ►
25 октября, 23:40

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама