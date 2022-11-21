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В Макеевке под обстрел попала могила экс-регионала Джарты

21 ноября 2022, 15:18

В Макеевке под обстрел попала могила экс-регионала Джарты

В захваченной Россией Макеевке Донецкой области под обстрел попала могила бывшего влиятельного представителя Партии регионов Василия Джарты на кладбище Красная горка (Казачье). Об этом свидетельствует видео с последствиями обстрела, которое есть в распоряжении «Новостей Донбасса».

На записи видно, что снаряд упал рядом с могилой Джарты, образовав воронку. Могила умершего в 2011 году политика представляет из себя целый мемориальный комплекс с памятником Василию Джарты в полный рост, колоннами и часовней.

На видео видно, что осколками была повреждена как могила Джарты, так находящиеся поблизости захоронения.

Василий Джарты — мэр Макеевки (2000-2002), депутат Верховной Рады двух созывов от Партии регионов, министр охраны окружающей среды (2006-2007), председатель Совета министров АР Крым (2010–2011). Умер 17 августа 2011 года в возрасте 53 лет в результате онкологического заболевания.

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