У Макіївці під обстріл потрапила могила екс-регіонала Джарти

У захопленій Росією Макіївки Донецької області під обстріл потрапила могила колишнього впливового представника Партії регіонів Василя Джарти на цвинтарі Червона гірка (Козаче). Про це свідчить відео з наслідками обстрілу, яке є у розпорядженні «Новин Донбасу».



На записі видно, що снаряд упав поруч із могилою Джарти, утворивши воронку. Могила померлого в 2011 році політика являє собою цілий меморіальний комплекс із пам'ятником Василю Джарти у повний зріст, колонами та каплицею.



На відео видно, що осколками була пошкоджена як могила Джарти, так і поховання поблизу.

У Макіївці під обстріл потрапила могила екс-регіонала Василя Джартиhttps://t.co/N3rt4n4okc pic.twitter.com/3NGdyNZqK9 — Новини Донбасу (@novostidnua) November 21, 2022

Василь Джарти — мер Макіївки (2000-2002), депутат Верховної Ради двох скликань від Партії регіонів, міністр охорони навколишнього середовища (2006-2007), голова Ради міністрів АР Крим (2010–2011). Помер 17 серпня 2011 року у віці 53 років унаслідок онкологічного захворювання.