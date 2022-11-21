У Макіївці під обстріл потрапила могила екс-регіонала Джарти

21 листопада 2022, 15:18

У Макіївці під обстріл потрапила могила екс-регіонала Джарти

У захопленій Росією Макіївки Донецької області під обстріл потрапила могила колишнього впливового представника Партії регіонів Василя Джарти на цвинтарі Червона гірка (Козаче). Про це свідчить відео з наслідками обстрілу, яке є у розпорядженні «Новин Донбасу».

На записі видно, що снаряд упав поруч із могилою Джарти, утворивши воронку. Могила померлого в 2011 році політика являє собою цілий меморіальний комплекс із пам'ятником Василю Джарти у повний зріст, колонами та каплицею.

На відео видно, що осколками була пошкоджена як могила Джарти, так і поховання поблизу.

Василь Джарти — мер Макіївки (2000-2002), депутат Верховної Ради двох скликань від Партії регіонів, міністр охорони навколишнього середовища (2006-2007), голова Ради міністрів АР Крим (2010–2011). Помер 17 серпня 2011 року у віці 53 років унаслідок онкологічного захворювання.

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