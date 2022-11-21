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В Киевской области задержан помощник «министра МВД ЛНР»

21 ноября 2022, 17:26

В Киевской области задержан помощник «министра МВД ЛНР»

Сотрудники СБУ задержала в Киевской области помощника «министра МВД ЛНР», который принимал участие в захвате Луганского управления СБУ. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

«На Киевщине задержан бывший главарь боевиков с позывным "Сотый". После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины. При этом окончательно "залечь на дно" решил в Киевской области, где его уже сейчас задержала СБУ», - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб.

«Именно при их "протекции" его назначили "помощником министра мвд лнр" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР). Находясь на должностях, он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Для этого регулярно встречался с ними на территории временно оккупированного Крыма», - подчеркивается в сообщении.

Также задержанный подозревается в сборе персональных данных сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях и в создании сети информаторов, которые сдавали ему места дислокации и перемещения подразделений АТО на востоке Украины.

«В частности, зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных по движению колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватово», - говорится в сообщении.

В СБУ информируют, что также боевик осуществлял охрану граждан РФ, которые в 2014 году приехали в Луганскую и Донецкую области для проведения «референдумов».

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