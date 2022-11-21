У Київській області затримано помічника «міністра МВС ЛНР»

Співробітники СБУ затримали на Київщині помічника «міністра МВС ЛНР», який брав участь у захопленні Луганського управління СБУ. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



«На Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків із позивним "Сотий". Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України. При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині, де його вже зараз затримала СБУ», - йдеться у повідомленні.



За інформацією правоохоронців, зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська та перебував на прямому зв'язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.



"Саме при їх "протекції" його призначили "помічником міністра МВС ЛНР" і командиром штурмового підрозділу "спеціального загону швидкого реагування" (більш відомого як "філія" російського СОБР). Перебуваючи на посадах, він координував злочинні дії із представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму", - наголошується у повідомленні.



Також затриманий підозрюється у зборі персональних даних співробітників Служби безпеки у Донецькій та Луганській областях та у створенні мережі інформаторів, які здавали йому місця дислокації та переміщення підрозділів АТО на сході України.



«Зокрема, зафіксовано факти передачі ворогові закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська та Сватове», - йдеться у повідомленні.



У СБУ інформують, що також бойовик здійснював охорону громадян РФ, які у 2014 році приїхали до Луганської та Донецької областей для проведення «референдумів».